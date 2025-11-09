Logo Tgcom24
A "Verissimo"

Vanessa Incontrada: "Con Gigi D'Alessio mi sento protetta"

A "Verissimo" la coppia da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo "Gigi e Vanessa insieme" si racconta

09 Nov 2025 - 17:15
© Da video

© Da video

A "Verissimo" Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, pronti per una nuova avventura in prima serata con "Gigi e Vanessa Insieme", da mercoledì 12 novembre su Canale 5, parlano del loro rapporto di amicizia. "Tra me e Gigi c'è feeling, ho molta fiducia in lui e mi ci affido. È una cosa che mi dà tanta protezione. Gigi mi protegge molto e io ho sempre bisogno di protezione dalle persone che mi fido" confida l'attrice a Silvia Toffanin.

"Sia io che Vanessa non facciamo tv ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena. Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione" prosegue Gigi D'Alessio. "Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice: "quello che fai tu va tutto bene", quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua. Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro" conclude il cantante. 

