Valeria Marini vittima di "Scherzi a parte": finisce per sponsorizzare una linea di sex toys

Pensava di dover prestare il volto a una bambola per bambini, invece si trattava di una linea di sex toys. Nella puntata di "Scherzi a parte" di domenica 17 ottobre, Valeria Marini si è ritrovata di fronte a questa terribile scoperta: dopo aver stretto un accordo commerciale per creare una "Barbie" con il suo volto, la showgirl ha scoperto con stupore era sorta di bambola per adulti con le sue sembianze.

Marini però non è rimasta sconvolta solo per l'equivoco: "Non è solo una bambola gonfiabile - ha replicato Valeria - è anche molto brutta, sembra un mostro". Dopo essersela presa con i suoi agenti, colpevoli di averla trascinata in questa situazione, le viene rivelato lo scherzo: "Peccato, perché mi piaceva l'idea".