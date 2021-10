Federica Pellegrini vittima di "Scherzi a parte": il fratello coinvolto in un bizzarro incidente

Un assurdo incidente ha fatto passare un brutto quarto d'ora a Federica Pellegrini. La campionessa del nuoto italiano è stata protagonista nella puntata di "Scherzi a Parte" del 10 ottobre, per essere stata vittima di un presunto truffatore.

Tutto è cominciato dal finto flirt tra il fratello della Divina, Alessandro, e Zoe Cristofoli, influencer e compagna del calciatore del Milan, Theo Hernandez. Sotto la guida della troupe del programma condotto da Enrico Papi, la coppia ha inscenato un finto incidente a Verona con l’auto di Federica che è in comodato d’uso. Una dura prova per la Federica nazionale che, una volta rivelato lo scherzo, non è riuscita a mantenere lo stesso self control avuto durante lo scherzo, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.