Federica Pellegrini: "Dopo le Olimpiadi ho passato un giorno a piangere"

"Dopo le Olimpiadi di Tokyo ho pianto un giorno intero". A "Verissimo", Federica Pellegrini racconta le emozioni della sua ultima esperienza olimpica: "È stato un pianto di liberazione positiva - ha detto l'atleta azzurra a Silvia Toffanin - se ci ho ripensato? Direi di no, anche se di fatto sto nuotando ancora, ma a 33 anni è ora di dire basta".

"Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva - ha proseguito -. È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina". Ad accompagnarla in questa sua nuova vita fuori dalle vasche, ci sarà Matteo Giunta.

Dopo la gara dei 200 stile libero a Tokyo, Pellegrini ha ufficializzato la loro storia: "Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa". E a Silvia Toffanin che le chiede se sia pronta a diventare madre: "Fino alle Olimpiadi non potevo - ha rivelato - ora penso sia arrivato il momento di avere dei figli. Quando sarà, sarà".