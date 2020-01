Valeria Marini presenta a "Verissimo" il suo nuovo fidanzato: "Sono innamorata di Gianluigi"

Valeria Marini, ospite sabato 25 gennaio a "Verissimo", presenta per la prima volta il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Gianluigi Martino, che ha tenuto lontano dai riflettori per un anno. “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne", racconta a Silvia Toffanin.