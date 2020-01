"Grande fratello vip": Valeria Marini entra nella casa per regolare i conti con Rita Rusic

Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata di "Grande fratello vip", il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nella Casa più spiata d’Italia ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori.