Valeria Marini aggredita nella sua casa di Roma: "Scossa, ma mi sento fortunata"

La soubrette è rincasata dopo le 23, ha aperto il portone di casa e, salendo i primi gradini delle scale, ha subito avvertito dei rumori sospetti. Valeria Marini si è spaventata, anche a causa del buio (le lampadine erano state rotte) e ha chiamato ad alta voce, per chiedere chi fosse presente. In quel momento, ha sentito una persona scendere rapidamente le scale. Colta dal panico e inseguita dall'aggressore è scesa di corsa ed fuggita dall'edificio. Fortunatamente, nella piazza antistante ha trovato una pattuglia della polizia municipale che stava passando: lei ha fermato i vigili e ha chiesto aiuto raccontando quanto accaduto. Non appena gli agenti si sono avvicinati al portone dell'abitazione della Marini, è uscito un giovane con un cappellino in testa e un fare minaccioso, che ha lanciato una serie di insulti in portoghese. L'uomo si è mostrato aggressivo anche nei confronti dei vigili ed è stato immobilizzato e portato in Questura.