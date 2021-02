Valeria Graci dopo la rottura con l'ex marito: "Ho avuto il coraggio di dire basta"

"C'è un tempo per sistemare tutto, non smetterò mai di avere il coraggio di rimboccarmi le maniche e dire basta". Valeria Graci a "Domenica Live" ha parlato della fine della sua relazione con l'ex marito Simon Russo. La loro storia è finita da poco più di due anni, dopo che la comica e attrice aveva annunciato la rottura con un post di denuncia su Instagram: "Il mio telefono è stato frantumato in mille pezzi - scriveva l'attrice - Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare! "

Oggi, Valeria Graci è riuscita a ripartire nonostante le difficoltà: " L'analisi mi ha aiutato molto - ha raccontato -Bisogna avere il coraggio di accettare il fallimento perché la fine dell'amore non è la fine della vita. Di fronte alla salute e ai sentimenti siamo tutte uguali".