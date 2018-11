Valeria Graci, la foto shock del telefonino distrutto: "Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare!"

Una foto di un cellulare distrutto , pubblicato sui profili social di Valeria Graci , sta preoccupando i fan della comica. "Ho perso tutto. TUTTO Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! " ha scritto la Graci, senza specificare se si tratti di un'esperienza personale o un post per sostenere la campagna "non è normale che sia normale", contro la violenza sulle donne.

"Questa è la fine che ha fatto il mio telefono... È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. TUTTO Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io... Siate più forti della paura stessa. Denunciate #nonènormalechesianormale" si legge nel post diffuso sui suoi social.



Tante le reazione dei follower: c'è chi le chiede cosa sia successo, chi le chiede di spiegare meglio la situazione e chi si propone di dare una lezione all'uomo che le ha fatto questo. Lei per ora non ha chiarito se sia stata vittima di violenza in prima persona o se sia un messaggio in supporto della campagna contro la violenza sulle donne. Un commento fra tutti, però, fa temere il peggio. Marina Terragni, scrittrice e giornalista da sempre in prima linea per la difesa delle donne, le ha infatti scritto: "Vale, ti avevo detto quello che dovevi fare. Fallo subito".