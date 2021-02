Melissa Satta a Verissimo: "La separazione con Boateng è stata un dolore enorme"

"La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme". Ospite di "Verissimo", Melissa Satta parla per la prima volta pubblicamente della fine della sua relazione con Kevin Prince Boateng. "È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre", ha spiegato la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin. "Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Succedono queste cose, entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci sarà sempre un legame e ci unirà per sempre nostro figlio Maddox", ha spiegato l’ex velina che racconta di aver voglia di ricominciare: "Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina prima o poi succederà", conclude la Satta.