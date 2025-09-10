Dolce attesa per Ursula Corbero, la Tokyo de "La casa di carta" è incinta

Nel post Ursula Corbero ha anche taggato Chino Darin, il futuro papà. Inutile dire che il post è diventato immediatamente virale e i fan e gli amici delle celebrità le hanno fatto le più sentite congratulazioni. In passato la Corbero aveva parlato di una sua possibile gravidanza, in particolare in una intervista rilasciata all'edizione spagnola di "Vogue" nel 2023. "Mi sono sempre immaginata come una madre molto giovane - aveva detto -, ma poi ti rendi conto che la realtà è diversa e gli anni continuano a passare".