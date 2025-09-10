Dolce attesa per Ursula Corbero, la Tokyo de "La casa di carta" è incinta

L'attrice spagnola ha annunciato la sua gravidanza con un post Instagram specificando che la foto "non IA"...
L'attrice spagnola Ursula Corbero ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio con il compagno di lunga data Chino Darin. La Corbero, in Italia celebre soprattutto per il ruolo di Tokyo ne "La casa di carta" per dare l'annuncio ai suoi fan ha deciso di pubblicare una foto su Instagram in cui è ritratta con indosso una sottoveste che non fa che esaltare il pancione. E la didascalia: "Esto no es IA" ("Questa non è IA"), accompagnata da una emoji del cuore.
Nel post Ursula Corbero ha anche taggato Chino Darin, il futuro papà. Inutile dire che il post è diventato immediatamente virale e i fan e gli amici delle celebrità le hanno fatto le più sentite congratulazioni. In passato la Corbero aveva parlato di una sua possibile gravidanza, in particolare in una intervista rilasciata all'edizione spagnola di "Vogue" nel 2023. "Mi sono sempre immaginata come una madre molto giovane - aveva detto -, ma poi ti rendi conto che la realtà è diversa e gli anni continuano a passare".
La Corbero è legata a Darin dal 2016, quando il loro amore sbocciò sul set della fiction spagnola "La Embajada". Quasi un decennio dopo, rimangono una delle coppie più ammirate e di basso profilo nel mondo dello spettacolo di lingua spagnola. La loro storia è sempre stata segnata dalla preferenza di mantenere la loro vita privata, scegliendo di coltivare la loro relazione lontano dai riflettori. Ora però i riflettori su di loro in qualche modo si accenderanno per forza di cose.
Commenti (0)