La casa di Miguel Herran distrutta da un incendio, sui social le immagini shock

Il mattino dell'8 aprile un incendio ha distrutto la sua abitazione e lui non ha esitato a condividere sui social le immagini dello scempio delle fiamme che avvolgono la sua casa e la sua disperazione. Per fortuna lui sta bene e non ha riportati danni fisici, ma tutto quello che possedeva è stato divorato dal fuoco.

Libri bruciati, mobili carbonizzati, dischi, vasi, quadri... tutto andato in cenere. Miguel mostra senza filtri la devastazione e la sua disperazione. Lui è salvo per miracolo: "Mi ha sorpreso nel sonno e mi sono svegliato dal rumore della mia casa che bruciava. Sono uscito dalla finestra della camera da letto" ha dichiarato l'attore al portale spagnolo Hola!. Ha rischiato moltissimo ma non ha riportato danni fisici. Ancora sotto shock, nel video social ripete: "Non ci posso credere. La mia casa".

