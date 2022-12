Armando Incarnato contro tutti, c'entra anche Cristina...

Non è la prima volta che Armando Incarnato polemizza a "Uomini e Donne". Il cavaliere che da anni frequenta il trono over senza riuscire ad aprire il suo cuore a nessuna dama, spesso è al centro di discussioni e polemiche. Questa volta a far infuriare il cavaliere campano è stata Cristina. I due sono usciti insieme per poi interrompere la loro conoscenza. "Perché non lo dici qui che mi chiami", dichiara Armando accusando Cristina di essere poco chiara. Cristina conferma di aver chiamato il cavaliere, ma respinge le sue accuse: "Gli ho chiesto solo di vederci per parlare".

"Sono quattro mesi che stai qua senza uscire con nessuno", continua il cavaliere napoletano. A pensarla così, però, non è solo Armando ma anche i due opinionisti. Cristina, però, spiazza tutti e rivela di essere ancora interessata ad Armando anche se le cose non sono andate bene tra loro. "A me piace un'altra dama", è la replica del cavaliere.

Ma non è finita qui perché Armando da Cristina passa ad Antonella. La dama frequenta Luca, la loro conoscenza procede a gonfie vele. Entrambi sembrano sul punto di innamorarsi, ma Antonella rivela di aver baciato Armando prima della frequentazione con Luca. Il cavaliere campano nega e questo scatena una ulteriore polemica.

Nessuno crede ad Armando che già in passato ha negato di aver baciato diverse dame, ma successivamente è stato smentito dalle stesse donne che ha frequentato. "Non mi interessa cos'è successo tra loro perchè Antonella ha chiuso con Armando prima di uscire con me", dichiara infine Luca mettendo fine alla polemica con Armando.