Federico Nicotera si sbilancia con Alice, sarà lei la sua scelta?

Si avvicina sempre di più il giorno della scelta per Federico Nicotera a "Uomini e Donne". Il tronista ormai, da tempo, concentra le sue attenzioni su solo due dame: Alice e Carola. Se ci sono puntate in cui il 20enne sembra più orientato su una, ce ne sono altre in cui sembra pronto a scegliere l'altra. Nell'appuntamento andato in onda il 16 dicembre Federico commenta il suo rapporto con Carola, ma quando vede Alice in studio non riesce a trattenersi: "Ho avuto paura di perderti", dichiara il tronista rivolgendosi alla corteggiatrice.

Alice aveva deciso di non presentarsi all'esterna con Federico che è uscito soltanto con Carola. Il tronista non si aspettava di vederla in studio. "Pensavo che non ti saresti presentata", dichiara Federico che poi le spiega le paure che ha vissuto nei giorni in cui non ha potuto vederla. Nonostante l'interesse di Federico Alice continua a essere infastidita dal rapporto del tornista con l'altra corteggiatrice. Entrambe molto diverse, sia Alice che Carola sembrano aver attirato le attenzioni di Federico che temporeggia nell'attesa della scelta che ormai è molto vicina.