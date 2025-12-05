“Uomini e Donne”, Martina dopo l’esterna tra Flavio e Nicole: “Questa è la tua scelta, io me ne vado”

L'esterna tra i due ha fatto seguito a un'uscita molto meno piacevole, in cui Nicole, risentita per le discussioni avute in studio, gli aveva detto "sto qui ma ho già voglia di andarmene" e il loro incontro era effettivamente durato solo qualche minuto. L'uscita di Firenze, invece, è stata un successo e in studio Martina ci è rimasta molto male perché ha l'avvicinamento tra Nicole e il tronista. "Maria, io non voglio neanche ascoltare quello che hanno da dire perché - e si rivolge all'altra corteggiatrice - Nicole, questo è un gesto ed è tanto importante. Quindi va bene così". Scende dagli spalti e Flavio cerca di fermarla, ma lei tira dritto. "Non me ne sto andando perché voglio che mi vieni a rincorrere, te lo dico", dice brusca, e scansa il giovane per uscire.