“Uomini e Donne”, Martina dopo l’esterna tra Flavio e Nicole: “Questa è la tua scelta, io me ne vado”

La corteggiatrice è uscita dallo studio dopo l’uscita tra il tronista e Nicole a Firenze
© Da video
"Non devi venire dietro a me perché tu la scelta tua già l'hai fatta, quindi stai sereno". Con queste parole Martina scende dagli spalti ed esce dallo studio di "Uomini e Donne", dopo aver visto l'esterna in cui Flavio ha portato Nicole nella sua città, Firenze.
L'esterna tra i due ha fatto seguito a un'uscita molto meno piacevole, in cui Nicole, risentita per le discussioni avute in studio, gli aveva detto "sto qui ma ho già voglia di andarmene" e il loro incontro era effettivamente durato solo qualche minuto. L'uscita di Firenze, invece, è stata un successo e in studio Martina ci è rimasta molto male perché ha l'avvicinamento tra Nicole e il tronista. "Maria, io non voglio neanche ascoltare quello che hanno da dire perché - e si rivolge all'altra corteggiatrice - Nicole, questo è un gesto ed è tanto importante. Quindi va bene così". Scende dagli spalti e Flavio cerca di fermarla, ma lei tira dritto. "Non me ne sto andando perché voglio che mi vieni a rincorrere, te lo dico", dice brusca, e scansa il giovane per uscire.
Le frequentazioni di Flavio si stanno facendo più contrastate nelle ultime settimane e sembra proprio che il tronista non riesca a fare passi avanti nella conoscenza con una che le altre corteggiatrici si sentono risentite. "Maria, però non è possibile - si lamenta Flavio -, tutte le settimane faccio una cosa per una e l'altra va via". Tentenna sull'uscire e andare dietro a Martina oppure no, ma l'istinto gli dice di farlo. E quando Nicole gli dice, "vai a prenderla, Flavio", lui si convince e - un po' sconfortato e con la risatina di Gianni Sperti in sottofondo - si avvia verso l'uscita dello studio. Chissà se il suo buon impegno sarà ripagato.