“Uomini e Donne”, Sara a Tomas: “Tornata a casa non ho pensato al nostro bacio”

Sara ammette che a livello di chimica il rapporto tra i due è partito sin da subito col piede giusto e che si è sentita molto corteggiata. “Ho voluto fare questa cosa perché voglio stare tranquillo, rilassato e spensierato con te”, le dice Tomas durante l’esterna, spiegando: “Nell’ultima puntata mi sono sentito messo da parte”. Il giovane confessa di aver desiderato passare più tempo con Sara, che ai suoi occhi ha dato troppa attenzione agli altri corteggiatori. “Quando io dico che penso che tu sia l’unico che mi stia corteggiando lo penso veramente”, dice Sara, che racconta le sue frustrazioni nei confronti delle altre relazioni. “Io voglio che tu quando mi pensi stai bene e sei contenta”, le dice Tomas in terrazza.