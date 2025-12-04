“Uomini e Donne”, Sara a Tomas: “Tornata a casa non ho pensato al nostro bacio”

Le parole della tronista dopo l'uscita con il corteggiatore
© Da video
“C’è sempre stata chimica più che con gli altri (…) ma se devo dire che una volta tornata a casa ho pensato al nostro bacio, questo no”. Sara sembra avere le idee chiare con Tomas, come spiega in studio a "Uomini e Donne", anche - come hanno detto entrambi - la loro esterna è andata molto bene. Tomas l’ha portata a fare “una cena speciale” su una terrazza che affacciava su Roma.
Sara ammette che a livello di chimica il rapporto tra i due è partito sin da subito col piede giusto e che si è sentita molto corteggiata. “Ho voluto fare questa cosa perché voglio stare tranquillo, rilassato e spensierato con te”, le dice Tomas durante l’esterna, spiegando: “Nell’ultima puntata mi sono sentito messo da parte”. Il giovane confessa di aver desiderato passare più tempo con Sara, che ai suoi occhi ha dato troppa attenzione agli altri corteggiatori. “Quando io dico che penso che tu sia l’unico che mi stia corteggiando lo penso veramente”, dice Sara, che racconta le sue frustrazioni nei confronti delle altre relazioni. “Io voglio che tu quando mi pensi stai bene e sei contenta”, le dice Tomas in terrazza.
I pensieri di Sara a freddo, però sono diversi. La tronista ammette che in effetti, nonostante la piacevolezza dello stare insieme, il bacio che si sono scambiati non le ha lasciato le farfalle nello stomaco. “Se devo dire che poi sono tornata a casa e ho pensato al nostro bacio, no”, dice, non senza una punta di amarezza. Jakub e Marco, intanto, assistono alla discussione dagli spalti dei corteggiatori e cercano di restare aggiornati sui suoi cambi d’umore sentimentali della tronista.