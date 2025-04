"Uomini e Donne", Tina Cipollari verso la rottura con Cosimo

"Io ho bisogno anche di tempi molto lenti, perciò ho già il mio pensiero di come chiudere questa cosa. Non intendo, però, nel senso che non ci vediamo più. Diciamo che al momento non chiuderemo dicendo che siamo innamorati, non c'è stato proprio il tempo", precisa Tina. "L'innamoramento è una cosa che nasce, poi c'è una fase di decollo e poi rimane il volersi bene. Noi dobbiamo continuare dopo a conoscerci", aggiunge Cosimo. "Alla fine ci siamo visti di sfuggita e abbiamo parlato sempre di cose molto leggere", conclude la tronista. I due confermano che chiuderanno prossimamente e accettano di fare un ultimo ballo romantico sulle note di "Hungry Eyes" di Eric Carmen, colonna sonora del film "Dirty Dancing".