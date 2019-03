Uomini e Donne, Tina si scaglia contro Gemma: "Porti iella"

Dopo un'esterna piuttosto burrascosa in cui Gemma Galgani si dichiara "frastornata" dai repentini cambi d'umore del suo cavaliere Rocco, la dama torinese fa il suo ingresso nello studio di "Uomini e Donne" solo per essere - prevedibilmente - aggredita da Tina Cipollari. Senza troppi giri di parole, l'opinionista dichiara che Gemma porti una sfortuna incredibile e la miccia per questa accusa l'ha inconsapevolmente accesa Ida nel raccontare del legame profondo con la dama.



"Sì, infatti ti ha portato bene. Ti ha portato grande fortuna dopo che ti è venuta a trovare sulla spiaggia di Temptation Island! Ti va tutto bene da quando frequenti lei!" ironizza Tina, che non perde tempo a sottolineare come non solo Ida ma altre persone siano state "contagiate" dalla sfortuna. Ad esempio Teresa Langella, che dopo aver ricevuto la chiave dello scrigno da Gemma nel corso dello speciale "La Scelta", avrebbe ricevuto un bel no da Andrea Del Corso. La lite si fa accesa e Tina rincara la dose: "Si presenta lei, con il suo passato e il suo presente, ma che vai a dare consigli d'amore? Una che a 70 anni sta qui da 10 ad elemosinare un po' d'effetto d'amore..."