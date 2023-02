"Uomini e Donne", Tina Cipollari esce con Ivan: in studio però lo liquida così

L'opinionista allontana il cavaliere dopo una esterna in cui capisce di non avere l'esclusiva

A "Uomini e Donne" Tina Cipollari respinge Ivan dopo avergli concesso una esterna. Subito dopo infatti interrompe la conoscenza in studio. L'opinionista, dopo aver bevuto un tè con il cavaliere che si era mostrato interessato a lei, decide di non continuare a conoscerlo perché lui vorrebbe vedere anche altre dame del parterre del trono over.

L'esterna - Durante la puntata andata in onda il 20 febbraio, Maria De Filippi mostra in studio l'esterna tra Tina Cipolari e Ivan. I due si sono intrattenuti nel camerino di Tina dopo la registrazione della puntata. Tina e Ivan hanno avuto la possibilità di chiacchierare e di conoscersi più a fondo. Il cavaliere e l'opinionista hanno in comune un matrimonio alle spalle ed entrambi hanno figli. Ivan ha poi chiesto il numero di telefono a Tina, mentre l'opinionista si è mostrata disponibile a vederlo ancora.

Il dietrofront di Tina - Nonostante l'esterna trascorsa in armonia le cose tra l'opinionista e il cavaliere prendono una piega diversa durante l'ultima puntata. Ivan dopo la chiacchierata con Tina aveva in programma un aperitivo e una cena con altre due dame. Questa cosa non è piaciuta all'opinionista che in studio dichiara: "Io chiudo qua perché non esiste che un uomo che si dichiara interessato a me, poi frequenti altre donne".

Ascoltato lo sfogo di Cipollari la padrona di casa interviene per chiarire la posizione dell'opinionista. Maria De Filippi spiega che Tina non essendo una dama del parterre, ma l'opinionista del programma, si aspetta di essere trattata diversamente pretendendo così l'esclusiva. Si chiude quindi la breve frequentazione tra Ivan e Tina, a meno che il cavaliere non decida di dedicarsi solo all'opinionista.