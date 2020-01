"Uomini e Donne", Tina critica duramente Gemma: "Non sei selettiva con gli uomini"

Non si arrende Gemma e continua a incontrare nuovi cavalieri durante il trono over di "Uomini e Donne". Dopo l'esperienza fallimentare con Jean Pierre e, successivamente, con Juan Luis è la volta di Marcello. Il cavaliere toscano, però, sta frequentando altre due dame: Anna e Antonella. Ma per Gemma questo non sembra essere un problema, diversa è invece l'opinione di Tina che l'attacca duramente e afferma: "Non riesci a essere selettiva, chiunque arriva lo devi acchiappare".

"Sei come un asso piglia tutto", continua l'opinionista storica del programma, ma Gemma non sembra battere ciglio e allora Tina la imita simulando una voce sensuale e quando Maria la riprende lei si giustifica: "E' la voce del sesso".