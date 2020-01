"Uomini e Donne", Tina contro Gemma: "Sei ridicola e un fallimento"

"Gemma sei ridicola, tutto quello che fai con gli uomini è un fallimento". Ci va giù pesante Tina Cipollari nei confronti della dama torinese, durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne". A far esplodere la polemica è stata una discussione tra Gemma e un'altra dama del programma, Antonella.

Le due, che avevano già litigato in passato per Jean Pierre, si trovano nuovamente a frequentare lo stesso uomo. Si tratta di una new entry, Marcello. Il cavaliere, però, sembra non aver perso tempo perché è uscito già con diverse dame: tra queste c'è proprio Antonella. Gemma è ritornata su una vecchia questione per attaccare la dama quando è intervenuta Tina che l'ha accusata di gelosia: "Odi Antonella perché è uscita con Jean Pierre, sei ipocrita", ha concluso la Cipollari.