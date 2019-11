"Uomini e Donne", Tina Cipollari furiosa con Armando Incarnato: "Sei un rosicone"

Continuano i dissapori, e soprattutto il tira e molla, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la dama torna infatti alla carica durante la puntata del 12 novembre di "Uomini e Donne" per dire che Riccardo non sta facendo nulla per volerla davvero nella sua vita. A nulla sembrano servire le spiegazioni di lui sul fatto di voler ricostruire il rapporto a piccoli passi, una tesi che non è molto condivisa da Ida.

Immancabile nella discussione Armando Incarnato, altro pretendente con cui più volte si sono alzati i toni: nel corso della settimana ha postato delle storie contro la coppia, alludendo anche a delle "corna". Sono state queste ultime insinuazioni a irritare Tina Cipollari, che si è scagliata contro il napoletano dandogli del "rosicone e che quando non arriva dove vuole inizia ad infangare la gente e mettersi in mezzo a cose che non lo riguardano".

A farle eco anche Gianni Sperti, che ha accusato Armando di cercare visibilità attraverso la coppia Ida/Riccardo, rimproverandolo inoltre per una carezza di troppo data alla dama la scorsa settimana.