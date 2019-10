"Uomini e Donne", dopo Riccardo anche Armando mostra il suo fascino in passerella

Dopo Riccardo anche Armando sfodera il suo fascino in passerella per conquistare Ida. Entrambi i cavalieri si contendono la bella dama, anche se lei sembra interessata ancora a Riccardo, nonostante non voglia concedergli una seconda possibilità.

Sulle note del film "Il Padrino", con indosso una coppola e fumando una sigaretta, Armando è entrato in studio e ha sfilato davanti al pubblico. Il cavaliere ha ottenuto diversi consensi, la stessa opinionista Tina Cipollari si è alzata dal suo trono per esprimergli tutta la sua approvazione. Ma non sono mancate critiche e voti bassi. Barbara da sempre dall'animo incline alle polemiche ha valutato Armando con un voto molto basso perché poco prima della sfilata i due hanno avuto una piccola discussione.