A "Uomini e Donne" Riccardo sfodera gli addominali per riconquistare Ida

Il tira e molla tra Ida e Riccardo ha appassionato per anni il pubblico del trono over di "Uomini e Donne". Dopo l'ennesima crisi la donna si è allontanata da lui, che però è tornato alla carica. In studio le ha infatti letto una romantica dichiarazione d'amore, con le lacrime agli occhi. Questo però non è bastato e ha quindi deciso di giocarsi il tutto per tutto, mostrando le sue doti fisiche che aveva finora tenuto nascoste.