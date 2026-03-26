"Uomini e Donne", Sara sceglie all'improvviso Alessio: "Certe cose le ho provate solo con te"

"Arrivati a questo punto, l’unica certezza che ho è che mi fai stare bene. Da quando ho iniziato questo percorso, certe cose le ho provate solo con te. Perciò, se vuoi, ce ne possiamo andare", dice Sara ad Alessio. Lui accetta senza esitazioni e i due coronano il momento con un ballo romantico, mentre la tradizionale cascata di petali rossi scende dall’alto, sancendo ufficialmente la nuova coppia.