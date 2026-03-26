"Uomini e Donne", Sara sceglie all'improvviso Alessio: "Certe cose le ho provate solo con te"
La svolta arriva dopo un ballo tra i due, che accende immediatamente le critiche di Tina Cipollari
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 26 marzo Sara Gaudenzi mette fine al suo percorso sul trono con una scelta inaspettata: decide, infatti, di uscire all'improvviso dal programma con Alessio Rubeca.
Il colpo di scena
La svolta arriva dopo un ballo tra i due, che accende immediatamente le critiche di Tina Cipollari. L’opinionista, notando che la ragazza sta danzando soltanto con Alessio ignorando l’altro corteggiatore, Matteo Stratoti, interviene con decisione. Le rimprovera di aver sempre mostrato una preferenza evidente per Alessio, di mettere costantemente in discussione Matteo e di alimentare una dinamica che, a suo dire, non ha più senso di esistere.
La tensione cresce rapidamente: Tina sbotta, invitando la tronista a prendere una decisione definitiva e a chiudere il suo percorso, perché – sostiene – "questo teatrino non ha più motivo di andare avanti". Matteo, dal canto suo, conferma di sentirsi ormai certo di non essere la scelta, lasciando intendere di aver percepito da tempo la distanza emotiva di Sara.
Quando la tronista riprende la parola, si rivolge proprio a Matteo e gli chiede, quasi a bruciapelo, di elencare ciò che apprezza di lei. La risposta del corteggiatore, però, risulta vaga e poco incisiva, contribuendo a fugare in lei definitivamente ogni dubbio. A quel punto, infatti, la giovane decide di interrompere la conoscenza con lui e di seguire ciò che sente davvero.
"Arrivati a questo punto, l’unica certezza che ho è che mi fai stare bene. Da quando ho iniziato questo percorso, certe cose le ho provate solo con te. Perciò, se vuoi, ce ne possiamo andare", dice Sara ad Alessio. Lui accetta senza esitazioni e i due coronano il momento con un ballo romantico, mentre la tradizionale cascata di petali rossi scende dall’alto, sancendo ufficialmente la nuova coppia.