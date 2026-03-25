"Uomini e Donne", Matteo chiarisce con Sara: "Mi sono sentito con le spalle al muro"

"Non penso che la domanda debba essere fatta a me, - risponde Alessio. - La lite non l'ho cercata io né continuata. Il discorso deve essere fatto a senso unico, non voglio proprio entrare in questa storia. Io ho sempre cercato di mettere un punto nel bene e nel male, ma la scorsa volta si è andati troppo oltre". "Io penso, ma magari mi sbaglio, che tu ogni volta che entri in puntata lo fai con delle riserve mentali. Pensi che ci sia qualcosa che ti possa fregare. Anche se l'esterna è andata bene per te c'è sempre qualcosa che non va", incalza Maria De Filippi rivolgendosi a Matteo. "Ti chiedo scusa, Maria. Io ho sbagliato e mi pento di tutto quello che ho fatto. Mi sei venuta incontro e quando mi hai chiesto se ero tranquillo e ho detto sì ti ho mancato di rispetto, ti chiedo scusa", risponde Matteo alla conduttrice.