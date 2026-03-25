"Uomini e Donne", Matteo chiarisce con Sara: "Mi sono sentito con le spalle al muro"
La tronista riceve le scuse dal corteggiatore per il suo atteggiamento aggressivo nella scorsa puntata
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Nella puntata di mercoledì 25 marzo di "Uomini e Donne" Matteo si scusa con Sara per l'atteggiamento aggressivo avuto la scorsa volta nei confronti di Alessio e non solo. "Che facciamo? Non possiamo andare avanti così" dice Maria De Filippi ai due corteggiatori.
"Non penso che la domanda debba essere fatta a me, - risponde Alessio. - La lite non l'ho cercata io né continuata. Il discorso deve essere fatto a senso unico, non voglio proprio entrare in questa storia. Io ho sempre cercato di mettere un punto nel bene e nel male, ma la scorsa volta si è andati troppo oltre". "Io penso, ma magari mi sbaglio, che tu ogni volta che entri in puntata lo fai con delle riserve mentali. Pensi che ci sia qualcosa che ti possa fregare. Anche se l'esterna è andata bene per te c'è sempre qualcosa che non va", incalza Maria De Filippi rivolgendosi a Matteo. "Ti chiedo scusa, Maria. Io ho sbagliato e mi pento di tutto quello che ho fatto. Mi sei venuta incontro e quando mi hai chiesto se ero tranquillo e ho detto sì ti ho mancato di rispetto, ti chiedo scusa", risponde Matteo alla conduttrice.
"Chiedo scusa anche a Sara, ieri è stato troppo, ho alzato anche la voce. Purtroppo quando mi sento messo con le spalle al muro reagisco così e non è una giustificazione la mia, so che ho sbagliato", aggiunge il corteggiatore. "Posso capire la rabbia, ma non giustifico gli atteggiamenti irruenti che hai avuto. Mi sono sentita male. Se questo percorso deve continuare ciò che è successo ieri non dovrà accadere più, perché non ti appartiene", conclude Sara.