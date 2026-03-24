"Uomini e Donne", Matteo attacca Sara: "Non sono venuto qua a farmi prendere in giro"
Il corteggiare ha qualcosa da dire alla tronista dopo aver visto l'esterna con Alessio
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Nella puntata del 24 marzo di "Uomini e Donne" Matteo arriva in studio adirato dopo aver visto l'esterna tra Sara e Alessio. "Posso parlare Maria? Non voglio essere interrotto oggi" chiede a Maria De Filippi.
"Non sono venuto qua a farmi prendere in giro", dice a Sara che, dopo l'esterna con Alessio, ha dichiarato di aver avuto più sintonia con il corteggiatore questa settimana. "Ero venuto qua per parlare di altro ma per l'ennesima volta vedo un'esterna in cui inizi a screditarmi con lui" prosegue Matteo mentre Alessio prova a chiarire la sua posizione. "Tu stai zitto, tu e quell'altro" aggiunge mettendo in mezzo anche Ciro.
"Matteo tu ti devi dare una calmata" risponde Sara mentre i toni in studio si accendono sempre di più. "Sara come baci lui a me non mi baci! Non prendiamoci in giro, ogni volta alzi la voce e a me non mi fai parlare" continua Matteo. E alla domanda di Maria con chi dei due ballare, Sara risponde: "In questa settimana sono stata bene con Alessio e quindi ballo con lui". "Hai tutte le ragioni Sara in questo momento" conclude Maria De Filippi.