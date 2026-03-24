"Uomini e Donne", Matteo attacca Sara: "Non sono venuto qua a farmi prendere in giro"

"Non sono venuto qua a farmi prendere in giro", dice a Sara che, dopo l'esterna con Alessio, ha dichiarato di aver avuto più sintonia con il corteggiatore questa settimana. "Ero venuto qua per parlare di altro ma per l'ennesima volta vedo un'esterna in cui inizi a screditarmi con lui" prosegue Matteo mentre Alessio prova a chiarire la sua posizione. "Tu stai zitto, tu e quell'altro" aggiunge mettendo in mezzo anche Ciro.