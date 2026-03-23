"Uomini e Donne", Ciro alle sue corteggiatrici: "Con tre sono in difficoltà ma…"
Il tronista non è pronto a continuare il percorso con solo due ragazze e confessa: "Non voglio avere rimpianti"
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Nella puntata di lunedì 23 marzo di "Uomini e Donne" Ciro viene messo alle strette dalle sue corteggiatrici. Dopo l'esterna con Elisa, in cui la ragazza ha provato ad aprirsi e a raccontare di sé, Ciro è uscito con Ale con la premessa di "non avere aspettative".
Nonostante la premessa Ale riesce a sorprendere Ciro e l'esterna tra loro finisce con un avvicinamento e un bacio che infastidisce le altre due corteggiatrici. "Io credo che manchi poco alla fine di questo percorso, almeno spero, e non capisco come mai siamo ancora in tre quando puoi concentrarti su due persone soltanto. Tenendo tutte e tre si crea soltanto tanta confusione, la crei a noi e anche a te. Mi aspetto di andare avanti e non di restare a casa" dice Martina.
"È vero che con tre anche io sono in difficoltà ma voglio continuare a conoscere anche loro perché non voglio avere rimpianti. Arriverò ad avere due persone ma per ora voglio ascoltare quelle che sono le mie sensazioni. L'esterna con Ale oggi mi ha fatto capire che stavo sbagliando", ha commentato Ciro. E alla domanda di Elisa perché non è scattato il bacio tra loro in esterna, il tronista risponde: "Per rispetto ad Ale".
La corteggiatrice, dopo la scelta di Ciro di ballare con Ale, decide di uscire dallo studio.