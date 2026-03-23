"Uomini e Donne", Ciro alle sue corteggiatrici: "Con tre sono in difficoltà ma…"

"È vero che con tre anche io sono in difficoltà ma voglio continuare a conoscere anche loro perché non voglio avere rimpianti. Arriverò ad avere due persone ma per ora voglio ascoltare quelle che sono le mie sensazioni. L'esterna con Ale oggi mi ha fatto capire che stavo sbagliando", ha commentato Ciro. E alla domanda di Elisa perché non è scattato il bacio tra loro in esterna, il tronista risponde: "Per rispetto ad Ale".