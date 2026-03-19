"Uomini e Donne", Debora nega il bacio con Alessio: "Mi ha teso una trappola"
La dama si dice delusa anche da Arnaldo, che ha creduto al cavaliere invece che alla sua versione dei fatti
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 19 marzo va in scena un acceso confronto a tre tra Debora, Alessio e Arnaldo, che riprende e approfondisce le tensioni emerse nella registrazione precedente.
Si parte dal post puntata, in cui si vede la dama sfogarsi in camerino, visibilmente provata, mentre ribadisce di non aver mai baciato Alessio durante la loro uscita alla spa. La dama appare delusa anche da Arnaldo, che ha scelto di credere alla versione del cavaliere invece che alla sua, alimentando in lei un forte senso di ingiustizia.
Secondo Debora, tutta la sceneggiata messa in piedi da Alessio sarebbe stata pensata per provocare Arnaldo, quasi una sfida per dimostrare di essere "migliore" di lui. Inoltre, fa notare come il racconto del cavaliere non sia coerente: se davvero ci fosse stato un avvicinamento tra loro, non avrebbe avuto senso che Alessio se ne andasse infastidito solo perché lei non gli aveva concesso il bacio della buonanotte.
A questo punto interviene Maria De Filippi, che prende le difese di Debora e cerca di far riflettere Arnaldo. La conduttrice sottolinea come il momento trascorso con Alessio sia servito alla dama per chiarirsi le idee e capire cosa provasse davvero. Il fatto che abbia scelto di non proseguire la serata con lui, aggiunge la conduttrice, dimostra che non aveva alcuna intenzione di continuare quella conoscenza.
Nel frattempo, emergono anche altri sviluppi: Alessio è uscito con Rosanna Siino, mentre Arnaldo, invece, ha trascorso del tempo con Maria, che racconta con entusiasmo la loro uscita, lasciando intuire un’intesa in crescita.