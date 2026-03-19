"Uomini e Donne", Debora nega il bacio con Alessio: "Mi ha teso una trappola"

Secondo Debora, tutta la sceneggiata messa in piedi da Alessio sarebbe stata pensata per provocare Arnaldo, quasi una sfida per dimostrare di essere "migliore" di lui. Inoltre, fa notare come il racconto del cavaliere non sia coerente: se davvero ci fosse stato un avvicinamento tra loro, non avrebbe avuto senso che Alessio se ne andasse infastidito solo perché lei non gli aveva concesso il bacio della buonanotte.