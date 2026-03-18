"Uomini e Donne", Sabrina torna in trasmissione e chiude con Nicola: "Ora sento Davide"
La donna aveva abbandonato lo studio dopo aver capito che l'uomo non le avrebbe dato l’esclusiva come lei sperava
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 18 marzo, torna in studio Sabrina Zago, che nella registrazione precedente aveva lasciato la trasmissione dopo aver compreso che Nicola non le avrebbe concesso l’esclusiva che lei desiderava.
La puntata riparte proprio da un momento del dopo‑registrazione: si vede Davide, un altro cavaliere, correre nel camerino di Sabrina per tentare di fermarla. La trova in lacrime, profondamente scossa dalla situazione, quindi prova a consolarla, suggerendole di guardare avanti e proponendole di iniziare una conoscenza, mostrandosi molto premuroso.
Si torna, a questo punto, in studio, dove Sabrina e Nicola si ritrovano faccia a faccia. Il cavaliere prende subito la parola e racconta che, durante il loro ultimo incontro, Sabrina sarebbe scoppiata a piangere perché avrebbe voluto portare la relazione a un livello di intimità più profondo, mentre lui non se la sentiva. Le sue parole accendono immediatamente la discussione.
Il confronto si fa acceso e intervengono anche gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che mettono in dubbio il racconto di Nicola e faticano a credere che Sabrina possa essersi disperata per un rifiuto. Nonostante le critiche e il clima teso, Sabrina ribadisce con fermezza la sua decisione di chiudere con Nicola, spiegando che ora ha iniziato a frequentare Davide e vuole procedere con calma, senza pressioni.