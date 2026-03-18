"Uomini e Donne", Sabrina torna in trasmissione e chiude con Nicola: "Ora sento Davide"

Si torna, a questo punto, in studio, dove Sabrina e Nicola si ritrovano faccia a faccia. Il cavaliere prende subito la parola e racconta che, durante il loro ultimo incontro, Sabrina sarebbe scoppiata a piangere perché avrebbe voluto portare la relazione a un livello di intimità più profondo, mentre lui non se la sentiva. Le sue parole accendono immediatamente la discussione.