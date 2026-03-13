"Uomini e Donne", Elisabetta: "Me ne vado, non voglio prendere in giro nessuno"

La dama ha chiesto anche scusa per quello che è successo la scorsa volta, rivolgendosi anche a Sebastiano: "Mi sono posta in modo molto brusco e mi dispiace". Poi continua a spiegare a Maria De Filippi le motivazioni della sua scelta: "Non è un addio definitivo Maria ma ho bisogno di staccare perché non ha senso stare qui quando la mia testa è tutt'altro" dice commossa. Il cavaliere alle parole di Elisabetta si alza in piedi e prendendo parola ha detto: "Me ne vado anche io allora, il motivo per cui ero qua a oggi era anche per lei. L'unica cosa che mi tratteneva qui era Elisabetta".