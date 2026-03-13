"Uomini e Donne", Elisabetta: "Me ne vado, non voglio prendere in giro nessuno"
La dama decide di lasciare lo studio e subito dopo anche Sebastiano ma tra i due non c'è un lieto fine
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Nella puntata di venerdì 13 marzo di "Uomini e Donne" Elisabetta Gigante fa un passo indietro e annuncia: "Se resto qui prendo in giro il parterre degli uomini perché non sono attratta da nessuno e quindi ho deciso di abbandonare il programma".
La dama ha chiesto anche scusa per quello che è successo la scorsa volta, rivolgendosi anche a Sebastiano: "Mi sono posta in modo molto brusco e mi dispiace". Poi continua a spiegare a Maria De Filippi le motivazioni della sua scelta: "Non è un addio definitivo Maria ma ho bisogno di staccare perché non ha senso stare qui quando la mia testa è tutt'altro" dice commossa. Il cavaliere alle parole di Elisabetta si alza in piedi e prendendo parola ha detto: "Me ne vado anche io allora, il motivo per cui ero qua a oggi era anche per lei. L'unica cosa che mi tratteneva qui era Elisabetta".
Ma alla domanda dell'opinionista Tina Cipollari alla dama, se Sebastiano può uscire insieme a lei risponde: "No io non esco con lui, assolutamente no. Non ho mai visto gli occhi di Sebastiano guardarmi con gli stessi occhi con i quali io ho guardato lui. Ecco perché la mia risposta sarà sempre no". Poi i ringraziamenti: "Grazie alla redazione e come ti ho detto prima Maria nel caso ti richiamo" dice salutando e uscendo dallo studio.