"Uomini e Donne", Elisabetta smaschera Sebastiano: "Ieri mi ha chiesto di uscire insieme dalla trasmissione"
La dama svela la proposta del cavaliere, che, nel mentre, si stava rapportando con altre due donne
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 11 marzo, Elisabetta Gigante è un fiume in piena contro Sebastiano Mignosa, che si trova a centro studio con due nuove dame.
Dopo aver confermato di averle incontrate entrambe, interviene Elisabetta, visibilmente contrariata. La dama rivela, infatti, che il giorno precedente Sebastiano le avrebbe proposto di lasciare insieme la trasmissione, arrivando persino a immaginare un futuro in comune all’Isola d’Elba e la possibilità di trasferirsi per iniziare una nuova vita.
Il racconto, carico di amarezza, accende immediatamente il dibattito in studio. Elisabetta, visibilmente contrariata, decide di uscire per un momento per smaltire la tensione.
Nel frattempo Sebastiano finisce nel mirino degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che lo accusano di incoerenza. Secondo loro, proporre a una donna di uscire dal programma per poi continuare a frequentarne altre dimostrerebbe una scarsa chiarezza nei sentimenti e nelle intenzioni.
Dopo qualche minuto Elisabetta rientra e prende nuovamente posto, dichiarando con fermezza di non voler più avere nulla a che fare con il cavaliere. A quel punto la situazione per Sebastiano si complica ulteriormente: anche le due dame con cui aveva iniziato la conoscenza, ascoltato il confronto e i retroscena emersi, decidono di fare un passo indietro e interrompere la frequentazione.