"Uomini e Donne", Elisabetta smaschera Sebastiano: "Ieri mi ha chiesto di uscire insieme dalla trasmissione"

Dopo qualche minuto Elisabetta rientra e prende nuovamente posto, dichiarando con fermezza di non voler più avere nulla a che fare con il cavaliere. A quel punto la situazione per Sebastiano si complica ulteriormente: anche le due dame con cui aveva iniziato la conoscenza, ascoltato il confronto e i retroscena emersi, decidono di fare un passo indietro e interrompere la frequentazione.