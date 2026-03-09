"Uomini e Donne", Tina e Gianni duri contro Cinzia: "Devi lasciare il programma"
Gli opinionisti puntano il dito contro la dama, che la settimana precedente aveva abbandonato il dating show
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" andata in onda lunedì 9 marzo, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti tornano a puntare il dito contro Cinzia Paolini, invitandola più volte a lasciare il programma.
La dama, infatti, la settimana precedente aveva abbandonato lo studio di sua spontanea volontà, salvo poi ripresentarsi in questa registrazione, scelta che ha riacceso le polemiche.
Il bersaglio principale delle critiche è il suo rapporto con Mario Lenti, assente in puntata per motivi di lavoro. Secondo Tina e Gianni, il legame tra i due non sarebbe affatto autentico: a loro avviso, Cinzia e Mario starebbero costruendo un vero e proprio teatrino per rimanere al centro dell’attenzione, già d’accordo su come portare avanti — e magari concludere — la loro frequentazione, così da garantirsi ancora spazio all’interno del programma.
A intervenire è anche Maria De Filippi, che prova a riportare la discussione su un piano più razionale. La conduttrice ricorda che non esiste alcuna regola che impedisca a una persona di rientrare in studio dopo essersene andata momentaneamente, come nel caso di Cinzia. Tuttavia, ammette che, vista la dinamica tra lei e Mario, è comprensibile che dall’esterno sorgano dubbi e domande sulla reale natura del loro rapporto.