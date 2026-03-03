"Uomini e Donne", Ciro e Ale ai ferri corti I Il tronista: "Mi piacevi più di tutte poi..."

"Da una parte ti capisco perché le mie reazioni sono altalenanti ma sono così sempre, anche fuori", risponde Ale che al tronista chiede una "seconda possibilità" per provare a farsi conoscere meglio. Interviene a quel punto Gianni Sperti che bolla la richiesta come "elemosina". "Dovresti stare con un uomo che ti desidera", puntualizza l'opinionista. Ale decide quindi di eliminarsi e lascia lo studio. Ciro non è però sicuro della scelta. "Non sono convinto al 100% di eliminarla però mi aspettavo che dopo aver alzato i toni tirasse fuori anche altri lati", dice.