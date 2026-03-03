"Uomini e Donne", Ciro e Ale ai ferri corti I Il tronista: "Mi piacevi più di tutte poi..."
Dopo la lite in esterna, la corteggiatrice lascia lo studio. Maria De Filippi a Ciro: "Hai esagerato con i toni"
© Da video
Dopo l'eliminazione di Alessia, anche il percorso di conoscenza tra Ciro Solimeno e Ale sembra ormai giunto al capolinea. Nella puntata del 3 marzo di "Uomini e Donne", il tronista attacca i silenzi della corteggiatrice, percepiti come mancanza di interesse. "Eri la mia preferita all'inizio del percorso, adesso mi sei scesa", afferma.
"Mi serve una donna che ha reazioni di pancia", attacca Ciro al termine di un'esterna particolarmente accesa tra i due sulla quale interviene, in puntata, Maria De Filippi. "Hai esagerato con i toni", fa notare la conduttrice. Nel chiarimento in studio, il tronista mostra tutta la sua irritazione nei confronti della giovane criticando persino la tonalità della voce. "Per l'ennesima volta mi aspetto qualcosa da parte tua ma non dici mai una parola", spiega.
"Da una parte ti capisco perché le mie reazioni sono altalenanti ma sono così sempre, anche fuori", risponde Ale che al tronista chiede una "seconda possibilità" per provare a farsi conoscere meglio. Interviene a quel punto Gianni Sperti che bolla la richiesta come "elemosina". "Dovresti stare con un uomo che ti desidera", puntualizza l'opinionista. Ale decide quindi di eliminarsi e lascia lo studio. Ciro non è però sicuro della scelta. "Non sono convinto al 100% di eliminarla però mi aspettavo che dopo aver alzato i toni tirasse fuori anche altri lati", dice.