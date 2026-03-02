"Uomini e Donne", Sara ai suoi corteggiatori: "Non vi bacio più!"
La tronista, dopo l'esterna, ha qualcosa da chiarire nei confronti di Alessio e Matteo
© Da video
Nella puntata di lunedì 2 marzo di "Uomini e Donne" va in onda l'esterna tra la tronista Sara e il corteggiatore Matteo e inaspettatamente tra i due scatta il bacio. Sorpreso da quanto visto, specie dopo le ultime dichiarazioni del corteggiatore, Alessio attacca Sara: "Glie l'hai chiesto in tutti i modi!".
"Con me questi giochetti non li devi fare, prima gli fai conoscere tua madre poi gli chiedi in tutti i modi di baciarti" prosegue Alessio infastidito. "Questo percorso è visibile a tutti e mia madre per me è anche una migliore amica, per questo ho voluto presentargli Matteo e poi mi andava" risponde Sara. La discussione continua e Alessio, messo sotto pressione dall'altro corteggiatore, dà della scema a Sara.
Stanca delle loro discussioni la tronista prende parola: "Tra chi mi dà della scema e chi mi dice che mi bacia solo "per farmi stare tranquilla" voglio dire che basta, non bacio più nessuno dei due!".