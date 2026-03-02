"Uomini e Donne", Sara ai suoi corteggiatori: "Non vi bacio più!"

"Con me questi giochetti non li devi fare, prima gli fai conoscere tua madre poi gli chiedi in tutti i modi di baciarti" prosegue Alessio infastidito. "Questo percorso è visibile a tutti e mia madre per me è anche una migliore amica, per questo ho voluto presentargli Matteo e poi mi andava" risponde Sara. La discussione continua e Alessio, messo sotto pressione dall'altro corteggiatore, dà della scema a Sara.