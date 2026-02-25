"Uomini e Donne", gli opinionisti accusano Elisabetta e Sebastiano: "Vi siete messi d’accordo"
Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono alla ricostruzione dei due, che chiudono di nuovo il loro rapporto
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 25 febbraio, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta finiscono al centro di una nuova polemica. Il loro comportamento fa infuriare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che mettono apertamente in dubbio la sincerità della coppia, arrivando ad accusarli di essersi messi d’accordo per rimanere un altro po' nel programma.
Dopo la chiusura della puntata precedente, infatti, il cavaliere ha deciso di raggiungere la dama nella sua città, organizzando la visita con l’aiuto di un amico di lei.
Elisabetta, sorpresa nel bar che frequenta abitualmente con la sorella, lo ha comunque accolto: i due hanno trascorso del tempo insieme, sono andati a pranzo e hanno persino condiviso il viaggio di ritorno. Nonostante ciò, la dama ha ribadito la volontà di interrompere la conoscenza.
In studio, però, le spiegazioni non convincono quasi nessuno. Gianni Sperti fatica a credere che in tre giorni non sia accaduto nulla tra loro, mentre Tina Cipollari sottolinea che, essendo stata Elisabetta a chiudere la frequentazione, avrebbe dovuto liquidarlo immediatamente.
La dama si difende dicendo di essere semplicemente una persona educata, ma il pubblico – come dimostrano gli applausi rivolti agli opinionisti – sembra schierarsi dalla parte di Gianni e Tina.