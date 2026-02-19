"Uomini e Donne", Gemma chiude due conoscenze e Tina sbotta: "Cerca l'uomo della sua vita?"

La puntata di mercoledì 19 febbraio di "Uomini e Donne" parte con una doppia chiusura: Gemma annuncia la decisione di non proseguire la conoscenza con Ciro. "Gli ho dato una possibilità, mi fa tenerezza e per me è una bella espressione", afferma la dama che tuttavia scatena la reazione immediata degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.