"Uomini e Donne", Gemma chiude due conoscenze e Tina sbotta: "Cerca l'uomo della sua vita?"
L'opinionista critica la scelta della dama di "congedare" sia Ciro sia Vittorio: "Cosa hanno entrambi che non va bene?"
© Da video
La puntata di mercoledì 19 febbraio di "Uomini e Donne" parte con una doppia chiusura: Gemma annuncia la decisione di non proseguire la conoscenza con Ciro. "Gli ho dato una possibilità, mi fa tenerezza e per me è una bella espressione", afferma la dama che tuttavia scatena la reazione immediata degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.
"Vedi la differenza di comportamento quando ti piace un uomo?", sottolinea Gianni commentando un estratto di conversazione, catturata dalle telecamere alla fine della scorsa puntata, tra Gemma e l'altro cavaliere, Vittorio. Poco dopo la dama annuncia, a sorpresa, l'intenzione di voler chiudere anche con lui. "Siamo stati a cena insieme ed è stato tutto un elenco di cose che non vuole fare", dice. E Tina sbotta: "Cerca davvero l'uomo della sua vita?
"Cosa hanno entrambi che non può andare bene per una donna di una certa età che si permette di mandarli via?", si domanda l'opinionista. Gemma, a quel punto, invita Tina a guardare le due brevi frequentazioni appena concluse da un altro punto di vista. "Dovresti essere contenta che ho ritrovato il sorriso e l'entusiasmo che nell'ultimo periodo avevo mortificato", spiega.