"Uomini e Donne", Ciro bacia Elisa e due corteggiatrici lasciano lo studio
Dopo aver visto l'esterna Alessia e Martina decidono di andare via
© Da video
Nella puntata del 17 febbraio di "Uomini e Donne" il tronista Ciro si trova in un momento di difficoltà dopo che in studio le corteggiatrici vedono, nel filmato dell'esterna, i baci con Elisa. "Ma ora io come me ne esco da questa situazione?" dice scherzando.
"Sei riuscita a respirare dopo?" Chiede incuriosito l'opinionista Gianni Sperti alla corteggiatrice. "Qualche secondo me lo lasciava" risponde in modo ironico Elisa. "Abbiamo dato tanto" aggiunge Ciro. Mentre Martina visibilmente irritata da quanto visto commenta: "Ho 26 anni e non sto qua a farmi prendere in giro da te o a perdere tempo. Per venire qua stravolgo la mia vita, il mio lavoro e non sto qua a perdere tempo. Le hai dovuto dare il manuale d'istruzione per farla sciogliere. È stata finta dalla prima esterna" dice in riferimento a Elisa.
La risposta della corteggiatrice non tarda ad arrivare: "Posso fare quello che mi sento o devi dirmi tu come mi devo comportare? Non ho capito, sei arrivata qua e l'unica cosa che hai fatto è stata parlare di me" ha replicato Elisa. Dopo il battibecco Martina si alza e lascia lo studio, Ciro prova a raggiungerla ma la corteggiatrice, decisa a non voler sentire spiegazioni, va via. Tornato in studio anche Alessia ha qualcosa da dire al tronista: "Mi hai fatto passare per una ragazzina, mi sono stancata di essere sempre io che devo capire a te e tu a me mai. Io il primo che mi capita non me lo bacio, adesso me ne vado a casa" dice alzandosi e lasciando lo studio.