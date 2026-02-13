"Uomini e Donne", Ciro bacia Alessia ma poi frena: "Ho dubbi sulla sua età"
Il tronista si lascia andare con la corteggiatrice, ammettendo di non aver provato soltanto sensazioni positive
© Da video
Nella puntata di venerdì 13 febbraio di "Uomini e Donne" arriva il primo bacio da tronista per Ciro Solimeno. La fortunata è Alessia Messina, invitata dal ragazzo partenopeo a una romantica esterna.
Una volta rientrato in trasmissione, però, Ciro racconta di aver provato sensazioni contrastanti. Pur definendo il bacio "bello", ammette di essere rimasto spiazzato dall’atteggiamento della corteggiatrice subito dopo. Secondo lui, Alessia sarebbe apparsa troppo insicura e a disagio, una reazione che lo ha portato a chiedersi se la differenza d’età tra loro possa pesare più del previsto.
La ragazza replica spiegando di essersi sentita travolta dalla situazione. "Non sono abituata ad avere quattro telecamere puntate mentre mi bacio con un ragazzo", dice, chiarendo che l’imbarazzo non aveva nulla a che fare con Ciro, ma con il contesto televisivo.
"Sono una ragazza normale, non sono abituata a tutto questo. Avrebbe dovuto farti piacere quel tipo di reazione", aggiunge delusa, accettando comunque di ballare un lento con il tronista per continuare a confrontarsi con lui.