"Uomini e Donne", Ciro bacia Alessia ma poi frena: "Ho dubbi sulla sua età"

Una volta rientrato in trasmissione, però, Ciro racconta di aver provato sensazioni contrastanti. Pur definendo il bacio "bello", ammette di essere rimasto spiazzato dall’atteggiamento della corteggiatrice subito dopo. Secondo lui, Alessia sarebbe apparsa troppo insicura e a disagio, una reazione che lo ha portato a chiedersi se la differenza d’età tra loro possa pesare più del previsto.