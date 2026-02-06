"Uomini e Donne", Sara: "Su Raien ho dei dubbi"
Tra la tronista e il corteggiatore la discussione si fa aspra
© Da video
A "Uomini e Donne" Sara Gaudenzi esprime i suoi dubbi e le sue perplessità sul corteggiatore Raien che nell'ultima esterna ha cercato in tutti i modi di avere un contatto con la tronista. "In esterna mi sono un attimo freddata" ha spiegato la tronista in studio.
"Sono io che mi raffreddo quando vedo che non hai interesse nei miei confronti" risponde Raien risentito. "Sei andato avanti una puntata a dirmi che non ho interesse nei tuoi confronti, poi hai continuato nei 40 minuti in esterna. Più che dirti e spiegarti qual è il mio atteggiamento nei tuoi confronti cosa devo fare? Sono sicura che c'è qualcosa in te che mi piace. Sono sensazioni a pelle di quando stai con una persona. Però ora su di te ho dei dubbi, non vedo cose positive ma neanche negative. Devi esserne consapevole" Ribatte la tronista.
"I dubbi su di me li hai avuti fin dall'inizio. Non so più se andare avanti, è un rapporto freddo e io non ho mai elemosinato niente a nessuno. Mi sento continuamente associato al malessere ma io sono una brava persona. Detto questo tu sai tutto il mio negativo, devi solo vedere il positivo" aggiunge il corteggiatore. E alla domanda di Maria De Filippi se voler proseguire o meno la conoscenza di Sara risponde: "Va bene riproviamo".