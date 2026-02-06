"Uomini e Donne", Sara: "Su Raien ho dei dubbi"

"Sono io che mi raffreddo quando vedo che non hai interesse nei miei confronti" risponde Raien risentito. "Sei andato avanti una puntata a dirmi che non ho interesse nei tuoi confronti, poi hai continuato nei 40 minuti in esterna. Più che dirti e spiegarti qual è il mio atteggiamento nei tuoi confronti cosa devo fare? Sono sicura che c'è qualcosa in te che mi piace. Sono sensazioni a pelle di quando stai con una persona. Però ora su di te ho dei dubbi, non vedo cose positive ma neanche negative. Devi esserne consapevole" Ribatte la tronista.