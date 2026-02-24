"Uomini e Donne", Ciro alle corteggiatrici: "Basta scappare, datemi una mano"
Dopo il bacio con Elisa, il tronista "avvisa" Ale, Alessia e Martina: "Mi interessate tutte però fatevi conoscere"
© Da video
Dopo l'uscita dallo studio di "Uomini e Donne", Ciro Solimeno raggiunge, separatamente, sia Alessia sia Ale per tentare un chiarimento. Entrambe le corteggiatrici sono risentite per il bacio dato in esterna a Elisa e, pur con motivazioni differenti, sono indecise se riprendere il percorso di conoscenza.
Durante un acceso confronto in centro studio, il tronista chiede un "cambio di passo" nel rapporto con le sue corteggiatrici. "Non mi nascondo dietro al fatto che mi piacete tutte. Se però ogni volta devo rincorrervi, io qui dentro non costruirò mai nulla", spiega Ciro. E lancia un appello: "Non è una situazione semplice neanche per me, datemi una mano e fatevi conoscere pure voi". "Pure te però regolati perché non è scritto che sei fai il tronista devi baciare tutte quante", replica Ale.
A quel punto interviene Martina che pur decidendo, la scorsa puntata, di non seguire le altre ragazze e di restare in studio lamenta il fatto di essere stata lasciata in disparte da Ciro. "Sembra che ogni volta che fai un'esterna devi dare un bacio mentre con me hai fatto una questione di Stato per un abbraccio", dice. "Ero difficoltà perché mi piaci, ho provato imbarazzo", replica il tronista che poi sceglie di effettuare le due esterne a disposizione proprio con Martina e Ale.