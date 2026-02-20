"Uomini e Donne", Alessia ed Ale non si presentano | Ciro: "Vado a prenderle"
Il tronista lascia in studio Martina ed Elisa per raggiungere le due corteggiatrici
© Da video
Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, Ciro Solimeno raggiunge dietro le quinte le sue corteggiatrici per un chiarimento ma nella puntata del 20 febbraio di "Uomini e Donne" Alessia ed Ale non si presentano. "Non ci sono e non hanno dato alcuna motivazione" spiega Maria De Filippi al tronista.
A essere presenti in studio invece Martina ed Elisa, è stato proprio il bacio dato a quest'ultima che ha fatto dubitare e infastidire le due corteggiatrici non presenti. "Non me l'aspettavo. Pensavo a un certo punto di aver risolto la situazione" commenta Ciro. "La prima cosa che hai detto a Maria è stata: vado a prendere Alessia. Lei ti ha detto aspettiamo e vediamo chi c'è ma tu avevi già deciso di andartene" fa notare Martina al tronista.
"A me sembra che lui stia andando a corteggiare loro mentre noi due siamo qua, dimostrandogli che ci teniamo veramente" aggiunge Elisa un po' delusa dal comportamento di Ciro. "Io penso che tu sia l'ultima a poter parlare. E poi io che devo fare? Mi piacciono tutte e quattro. Voglio andare via subito" conclude il tronista uscendo dallo studio per raggiungere le due corteggiatrici non presenti in studio.