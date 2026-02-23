"Uomini e Donne", Alessio attacca Sara dopo l'esterna: "Hai sminuito tutto"

Durante l'esterna di "Uomini e Donne" tra la tronista Sara Gaudenzi e il corteggiatore Alessio, nonostante qualche incomprensione, a sorpresa tra i due scatta il bacio. Ma il commento in studio dopo l'uscita non è quello che la dama si aspettava. "Pensavo di venire qui e commentare l'esterna in maniera diversa, perché in quel momento mi è arrivato qualcosa di bello con quel bacio del tutto inaspettato. Poi hai fatto quelle osservazioni del tutto fuori luogo sminuendo tutto quello che c'è stato in esterna" dice il corteggiatore riferendosi all'incontro tra la tronista e Matteo.