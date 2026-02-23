"Uomini e Donne", Alessio attacca Sara dopo l'esterna: "Hai sminuito tutto"
Nonostante l'avvicinamento durante l'uscita, le opinioni in studio tra la tronista e il corteggiatore divergono quasi totalmente
© Da video
Durante l'esterna di "Uomini e Donne" tra la tronista Sara Gaudenzi e il corteggiatore Alessio, nonostante qualche incomprensione, a sorpresa tra i due scatta il bacio. Ma il commento in studio dopo l'uscita non è quello che la dama si aspettava. "Pensavo di venire qui e commentare l'esterna in maniera diversa, perché in quel momento mi è arrivato qualcosa di bello con quel bacio del tutto inaspettato. Poi hai fatto quelle osservazioni del tutto fuori luogo sminuendo tutto quello che c'è stato in esterna" dice il corteggiatore riferendosi all'incontro tra la tronista e Matteo.
"Ho cercato di spiegare che ho sempre dato importanza a un abbraccio che solitamente fatico a dare, ma questo non vuol dire che il nostro bacio non è stato importante" ha aggiunto Sara. "Vado via dall'esterna con una consapevolezza e mi aspettavo una reazione diversa" replica Alessio. "Come mi piaci tu mi piace anche Matteo" ha chiarito Sara. A prendere le difese della tronista anche gli opinionisti in studio: "Che cosa doveva dire? Forse non hai capito quello che Sara ha voluto dirti, sembri un primitivo".
"Ti ho detto che a quel bacio ho dato importanza ma se poi questo è un pretesto per andartene allora questo non è più un trono, è diventato "Avanti un altro!" ha concluso la tronista.