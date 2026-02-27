"Uomini e Donne", Ciro elimina Alessia: "Esterna piatta"

"Settimana scorsa quando Maria mi ha fatto la domanda su chi volessi portare in esterna ero un po' perplesso, non sapevo chi portare - spiega Ciro - E oltre Martina ho fatto il nome di Ale, poi durante la settimana dopo la lite e il resto ho cambiato idea e ho deciso di uscire con te" dice riferendosi ad Alessia. "In esterna sono stato bene ma purtroppo le sensazioni che ho avuto dopo quel bacio sono le stesse che ho avuto dopo l'esterna. Con te sto bene nel momento in cui ti accendi, quando litighiamo e abbiamo una discussione, mi accendo anche io. Ma quando dobbiamo costruire qualcosa in esterna non mi lasci nulla e le nostre uscite risultano piatte" dice confermando a Maria De Filippi che è deciso a eliminare la corteggiatrice.