"Uomini e Donne", Sara bacia Alessio e poi fa conoscere la madre a Matteo: "Mi piacciono entrambi"
La tronista, criticata dai due corteggiatori, ammette a centro studio di essere combattuta
© Da video
Nella puntata di giovedì 26 febbraio di "Uomini e Donne", Sara Gaudenzi si mostra più indecisa che mai, divisa tra gli ultimi due pretendenti rimasti in gioco: Alessio e Matteo. Il percorso della tronista entra in una fase delicata, in cui ogni gesto sembra destinato a pesare più del previsto.
La prima esterna riguarda Alessio. Sara lo raggiunge in camerino al termine della precedente registrazione, segnata dalle sue perplessità: il ragazzo aveva confessato di esserci rimasto male per come lei aveva ridimensionato il loro bacio, ritenendolo poco significativo. Il confronto parte con toni accesi, tra chiarimenti e reciproche rivendicazioni, ma la tensione si scioglie rapidamente. Il dialogo lascia spazio alla complicità e si conclude con un nuovo bacio, ancora più intenso del precedente.
In studio, però, la reazione di Matteo non tarda ad arrivare. Le immagini dell’intesa tra Sara e il rivale lo colpiscono profondamente. Il corteggiatore accusa la tronista di non attribuire il giusto valore ai momenti condivisi e di muoversi con troppa leggerezza tra emozioni diverse. Le sue parole fanno riferimento anche all’esterna che li ha visti protagonisti: dopo l’avvicinamento con Alessio, infatti, Sara aveva scelto di portare Matteo nei luoghi della propria quotidianità, fino a presentargli la madre, un passo che sembrava indicare un coinvolgimento importante.
Messa alle strette, la tronista prova a spiegarsi senza sottrarsi alle critiche. Ammette di provare interesse per entrambi e di vivere una reale difficoltà nel comprendere quale direzione seguire. "Mi piacete tutti e due", ribadisce, lasciando emergere un’incertezza che, almeno per ora, rende impossibile una scelta definitiva.