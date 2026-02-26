"Uomini e Donne", Sara bacia Alessio e poi fa conoscere la madre a Matteo: "Mi piacciono entrambi"

In studio, però, la reazione di Matteo non tarda ad arrivare. Le immagini dell’intesa tra Sara e il rivale lo colpiscono profondamente. Il corteggiatore accusa la tronista di non attribuire il giusto valore ai momenti condivisi e di muoversi con troppa leggerezza tra emozioni diverse. Le sue parole fanno riferimento anche all’esterna che li ha visti protagonisti: dopo l’avvicinamento con Alessio, infatti, Sara aveva scelto di portare Matteo nei luoghi della propria quotidianità, fino a presentargli la madre, un passo che sembrava indicare un coinvolgimento importante.