"Uomini e Donne", gli opinionisti non credono a Mario e Cinzia: "Siete falsi"

Cinzia replica dicendo di non sapere che Mario sarebbe tornato in trasmissione, ma Maria De Filippi mostra qualche perplessità. La conduttrice fa notare che, se i due hanno continuato a sentirsi, è difficile credere che Cinzia non fosse a conoscenza del suo imminente rientro. Da qui nasce il dubbio: perché intraprendere altre conoscenze se l’interesse per Mario era così forte?