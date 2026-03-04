"Uomini e Donne", gli opinionisti non credono a Mario e Cinzia: "Siete falsi"
Gianni Sperti e Tina Cipollari accusano i due protagonisti del dating show di essersi accordati al di fuori della trasmissione
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 4 marzo, il pubblico assiste a un inatteso ritorno di fiamma tra Cinzia Paolini e Mario Lenti, un riavvicinamento che però non convince affatto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Entrambi accusano la coppia di non essere sincera e di essersi accordata al di fuori per prolungare la permanenza in studio, attirando così l’attenzione su di loro.
In particolare, Mario e Cinzia raccontano il loro recente appuntamento, durante il quale ci sono stati diversi baci. I due spiegano di aver provato una forte attrazione reciproca, al punto che — dicono — se non si fossero imposti di fermarsi, la situazione sarebbe potuta andare oltre.
Le parole e il racconto non piacciono affatto a Tina Cipollari, che appare particolarmente irritata. Anche Barbara De Santi interviene, sottolineando che, se l’interesse di Cinzia era davvero così intenso, avrebbe potuto frequentare Mario anche fuori dal programma, nonostante lui fosse momentaneamente assente per motivi di lavoro.
Cinzia replica dicendo di non sapere che Mario sarebbe tornato in trasmissione, ma Maria De Filippi mostra qualche perplessità. La conduttrice fa notare che, se i due hanno continuato a sentirsi, è difficile credere che Cinzia non fosse a conoscenza del suo imminente rientro. Da qui nasce il dubbio: perché intraprendere altre conoscenze se l’interesse per Mario era così forte?
Nonostante le critiche, Maria chiede comunque ai due se intendano lasciare insieme il programma per continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere. Mario, però, frena subito: dice di essere appena tornato e di voler approfondire ancora la conoscenza con Cinzia prima di prendere una decisione così definitiva.