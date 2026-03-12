"Uomini e Donne", Martina torna ma Ciro la fredda: "Le tue reazioni mi spaventano"
La ragazza se n'era andata nella puntata precedente, dopo aver assistito all’evidente sintonia tra il tronista e Alessia Antonietti
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 12 marzo Ciro si ritrova nuovamente di fronte a Martina, che nella registrazione precedente aveva lasciato lo studio insieme a Elisa dopo aver assistito all’evidente sintonia tra il tronista e Alessia Antonietti.
La puntata riparte proprio dal filmato dell’uscita delle due corteggiatrici, mostrando il ragazzo che, visibilmente agitato, corre dietro a entrambe nel tentativo di chiarire.
La prima a raggiungere è Martina, e lì si consuma una scena dai toni decisamente teatrali. Lei urla, lui prova a parlarle, lei lo respinge dicendogli di non cercarla più… salvo poi seguirlo pochi secondi dopo. La corteggiatrice, in lacrime, giura che non metterà mai più piede in studio, mentre Ciro tenta di rassicurarla con un "sei la mia preferita" che però non sembra calmarla.
Nonostante le dichiarazioni infuocate, Martina torna in studio. Appare più tranquilla, ammette di aver esagerato e chiede scusa a tutti per i toni troppo accesi. Ciro, però, non sembra disposto a lasciar correre.
Il tronista, infatti, le fa notare che il suo comportamento lo ha profondamente colpito: "Hai avuto una reazione che mi spaventa e mi fa riflettere. Non c’era nulla di così grave da giustificare quel modo di fare. Se fuori da qui dovessimo avere un problema e tu reagisci così, diventa complicato. Tu non ascolti, a un certo punto sembravi un cavallo".