"Uomini e Donne", Matteo contro Sara: "Sarai anche la tronista ma non puoi fare quello che vuoi"

Durante la puntata di venerdì 6 marzo di "Uomini e Donne" la tronista Sara e il corteggiatore Matteo hanno cercato di appianare le divergenze. Il corteggiatore, rivolgendosi alla tronista, ha detto di non avere dubbi sui sentimenti e sull'interesse verso di lei ma sul carattere. "Quando io ti dico le cose - ha spiegato Matteo - tu le prendi come un affronto e ti chiudi, quando ti chiudi non mi fai entrare e in questo modo non andiamo avanti. Vorrei raccontarti di me, voglio sapere di te, invece ci troviamo sempre a litigare sulle stesse cose a tornare indietro e ti sto dicendo per l'ennesima volta andiamo avanti", ha aggiunto Matteo.