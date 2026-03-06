"Uomini e Donne", Matteo contro Sara: "Sarai anche la tronista ma non puoi fare quello che vuoi"
Il corteggiatore dopo aver visto l'esterna con Alessio ammette di avere dei dubbi
© Da video
Durante la puntata di venerdì 6 marzo di "Uomini e Donne" la tronista Sara e il corteggiatore Matteo hanno cercato di appianare le divergenze. Il corteggiatore, rivolgendosi alla tronista, ha detto di non avere dubbi sui sentimenti e sull'interesse verso di lei ma sul carattere. "Quando io ti dico le cose - ha spiegato Matteo - tu le prendi come un affronto e ti chiudi, quando ti chiudi non mi fai entrare e in questo modo non andiamo avanti. Vorrei raccontarti di me, voglio sapere di te, invece ci troviamo sempre a litigare sulle stesse cose a tornare indietro e ti sto dicendo per l'ennesima volta andiamo avanti", ha aggiunto Matteo.
"Io penso che una conoscenza è fatta di incomprensioni, di chiarimenti e di momenti in cui io ci rimango male per alcune cose e tu per altre, ti chiedo scusa se in quel momento avevo un atteggiamento di chiusura purtroppo quando ci rimango male alzo un muro ed è difficile anche riuscire ad abbatterlo, sono consapevole. Come tu hai i miei dubbi su di me io ho i miei dubbi su di te", ha detto la tronista.
La tensione in studio sale quando, dopo le ultime dichiarazioni di Sara, Matteo vede il bacio in esterna con Alessio. "Siete simili voi due, credo tu abbia trovato la persona giusta per te. Avete fatto un'esterna a parlare di me e poi vi siete baciati. Io vengo da te in camerino e mi sento dire che sono pesante ed esagerato. Sara qua non si gioca più, non è perché tu sei la tronista allora puoi fare quello che vuoi" ha detto Matteo.