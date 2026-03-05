"Uomini e Donne", caos in studio: Ciro "ritrova" Ale e due corteggiatrici lasciano

L'atmosfera in studio si surriscalda ulteriormente quando a prendere la parola è Martina. "Quello che state facendo è un teatrino", attacca la corteggiatrice sostenendo che tra Ciro e Ale ci sia una conoscenza pregressa e il tira e molla sia in realtà concordato. "Dal momento che lei (Ale ndr) sta qua e non dice mezza parola sul bacio tu la tieni lo stesso?", chiede Martina prima di annunciare l'intenzione di interrompere il percorso di conoscenza. A quel punto interviene Gianni Sperti che esprime a Ciro le sue perplessità. "L'eliminazione ma anche le cose negative dette su di lei e la decisione di andarla a riprendere possono dare adito a questo pensiero", sottolinea l'opinionista.