"Uomini e Donne", caos in studio: Ciro "ritrova" Ale e due corteggiatrici lasciano
Dopo aver visto il chiarimento in esterna Elisa e Martina accusano il tronista: "Un teatrino"
© Da video
Nella puntata del 5 marzo di "Uomini e Donne" il chiarimento in esterna tra Ciro Solimeno e Ale manda su tutte le furie le altre corteggiatrici. Elisa e Martina criticano duramente la decisione del tronista di cercare, ancora una volta, il confronto nonostante, poco prima, avesse risposto a Maria De Filippi di voler procedere con l'eliminazione.
"Sono stanca di stare qui, è da un mese che sono seduta", attacca Elisa che lamenta lo scarso interesse dimostrato da Ciro nei suoi confronti da quando hanno iniziato il percorso di conoscenza all'interno del dating show. "Non mi faccio trattare in questo modo, se tu mi dici vattene io prendo e me ne vado, non sono la vittima che si mette a piangere", prosegue la ragazza riferendosi allo sfogo di Ale nella puntata precedente. "Non ha senso perché tanto ti vengo a riprendere", risponde il tronista che invano prova a convincere Elisa a restare.
L'atmosfera in studio si surriscalda ulteriormente quando a prendere la parola è Martina. "Quello che state facendo è un teatrino", attacca la corteggiatrice sostenendo che tra Ciro e Ale ci sia una conoscenza pregressa e il tira e molla sia in realtà concordato. "Dal momento che lei (Ale ndr) sta qua e non dice mezza parola sul bacio tu la tieni lo stesso?", chiede Martina prima di annunciare l'intenzione di interrompere il percorso di conoscenza. A quel punto interviene Gianni Sperti che esprime a Ciro le sue perplessità. "L'eliminazione ma anche le cose negative dette su di lei e la decisione di andarla a riprendere possono dare adito a questo pensiero", sottolinea l'opinionista.