"Uomini e Donne", Atlanta e Lanfranco lasciano insieme il programma

Nella puntata di "Uomini e Donne" del 20 marzo Lanfranco e Atlanta lasciano insieme il programma. Tra la dama e il cavaliere del trono over è nato un feeling che si è presto trasformato in un vero sentimento. Così Atlanta, visibilmente emozionata, con l'aiuto di una lettera scritta in precedenza, dichiara i propri sentimenti a Lanfranco a cui chiede di proseguire lontano dalle telecamere la loro conoscenza.