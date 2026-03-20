"Uomini e Donne", Atlanta e Lanfranco lasciano insieme il programma
La lettera della dama dove chiede di proseguire fuori la loro conoscenza commuove lo studio
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Nella puntata di "Uomini e Donne" del 20 marzo Lanfranco e Atlanta lasciano insieme il programma. Tra la dama e il cavaliere del trono over è nato un feeling che si è presto trasformato in un vero sentimento. Così Atlanta, visibilmente emozionata, con l'aiuto di una lettera scritta in precedenza, dichiara i propri sentimenti a Lanfranco a cui chiede di proseguire lontano dalle telecamere la loro conoscenza.
"Non so se ce la faccio ma ci provo - dice emozionata la dama tirando fuori dalla manica della maglia un biglietto - Caro cavaliere del mio cuore, potrei raccontare di tanti bei momenti passati insieme, potrei elencare le mille qualità che sono certa non solo io vedo ma scelgo di parlare di te attraverso quello che provo. Raccontare di un sentimento seppur giovane e acerbo è difficile ma anche bello per chi ascolta. Ogni volta che ti lascio per tornare alla mia vita di sempre conto i secondi che mi dividono da quando ti incontrerò di nuovo".
Poi la fatidica domanda: "Vorresti iniziare un nuovo e più importante percorso con me e uscire dal programma insieme?" La richiesta viene accolta da Lanfranco che insieme ad Atlanta inizia un nuovo capitolo della loro vita sentimentale. "Grazie, siete un orgoglio per noi che da anni facciamo questo. Almeno qualcuno ci riesce" dice applaudendo l'opinionista Gianni Sperti.